Гороскоп на сегодня, 31 октября, для всех знаков зодиака

Весы охладеют к учебе, а Скорпионам лучше заняться работой

Овны

Ваша главная планета Марс вчера остановилась и до Нового года будет пятиться назад. В делах, где нужна ваша инициатива, наступит затишье: да, пришло время отдохнуть.

Тельцы

У вас могут возникнуть сложности с получением заработанных денег. Они поступят на ваш счет не так скоро, так что имеет смысл поискать другие источники доходов. Зато потом вы сможете воспользоваться должниками.

Близнецы

Вчера Марс стал ретроградным в вашем знаке, и вы можете почувствовать себя выбывшими из игры. Используйте эту передышку для отдыха и заботы о себе. Если есть возможность - возьмите отпуск.

Раки

Личные дела окажутся в подвешенном состоянии. Настройтесь на ожидание и не расстраивайтесь: так действует ретроградный Марс. Просто отдохните.

Львы

Предложения и обещания, которые вы получили, зависнут в воздухе. Не пытайтесь подстегивать людей, это и есть проверка серьезности намерений. Запаситесь терпением.

Девы

Ретроградный Марс внесет коррективы в ваши планы, касающиеся работы, создания семьи или открытия своего дела. Со всеми подобными стартапами придется подождать.

Весы

Студенты охладеют к учебе, а желающие взять отпуск - с нежеланием начальства давать его. Придется искать обходные пути или ждать ответ дольше обычного.

Скорпионы

В делах, связанных с кредитами, долгами, алиментами и компенсациями, возникнет пауза. Не бейтесь в закрытую дверь - она откроется только в январе. Пока займитесь работой.

Стрельцы

Ретро-Марс застрял в вашем секторе личной жизни, а значит, свадьбы, разводы и знакомства на какое-то время будут отложены. Зато вы хорошенько все обдумаете.

Козероги

Луна в вашем знаке слилась с Плутоном, помогая замечать то, что другие не видят. Ну а ретроградный Марс требует самого бережного отношения к своему здоровью.

Водолеи

Прогресс в творчестве и спорте не состоится по причинам, от вас не зависящим. В период ретроградного Марса также возможны проблемы с учебой у детей. Просто выдыхайте.

Рыбы

Вам Марс попробует показать, что не все домашние дела переделаны и не все решения на тему семьи окончательны. У вас будет время еще раз все взвесить. Может, это и неплохо.

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