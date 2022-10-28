В центре Гамалеи оценили летальность от новых вариантов "омикрона"

Речь о BQ.1, BQ.1.1 и XBB

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался по поводу летальности от новых вариантов штамма коронавируса "омикрон" - BQ.1, BQ.1.1 ("цербер") и XBB.

"Летальность там примерно такая же, как характерна для "омикрона", она невысокая", - приводит слова эксперта ТАСС.

Он добавил, что исходная летальность уханьского вируса была на уровне 5%.

"А сейчас она (по всем штаммам) где-то на уровне 0,3%. В этом отношении эти варианты не отходят от общей закономерности", - заключил Альтштейн.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России геновариантов омикрон-штамма BQ.1 и BQ.1.1.

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