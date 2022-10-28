ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Гамалеи оценили летальность от новых вариантов "омикрона"

09:41
  • пятница
  • 28 октября 2022

Речь о BQ.1, BQ.1.1 и XBB

Главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн высказался по поводу летальности от новых вариантов штамма коронавируса "омикрон" - BQ.1, BQ.1.1 ("цербер") и XBB.

Игра с огнем: как и зачем американцы создали суперковид
Минздрав зарегистрировал еще один препарат против ковида

"Летальность там примерно такая же, как характерна для "омикрона", она невысокая", - приводит слова эксперта ТАСС.

Он добавил, что исходная летальность уханьского вируса была на уровне 5%.

"А сейчас она (по всем штаммам) где-то на уровне 0,3%. В этом отношении эти варианты не отходят от общей закономерности", - заключил Альтштейн.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о выявлении в России геновариантов омикрон-штамма BQ.1 и BQ.1.1.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Коронавирус
Коронавирус
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.