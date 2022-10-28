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У лайнера авиакомпании Latam в ходе полета оторвало нос

09:41
  • пятница
  • 28 октября 2022

Самолет направлялся из Чили в Парагвай

Направлявшийся из Чили в Парагвай самолет авиакомпании Latam из-за сильной грозы лишился части фюзеляжа, пишет газета ABC Color.

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Уточняется, что в какой-то момент у лайнера оторвало носовую часть. Кроме того, отказал один из двигателей.

"Погодные условия на маршруте повлияли на выполнение полета и нанесли внешний ущерб воздушному судну", - говорится в заявлении авиакомпании.

В итоге самолету удалось благополучно приземлиться. В аэропорту всех пассажиров осмотрели врачи. Власти Парагвая начали расследование происшествия.

Предположительно, лайнер попал в грозу по пути в Асунсьон.

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