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Мишустин объяснил проблемы мировой экономики действиями Запада

09:53
  • пятница
  • 28 октября 2022

Политик выступил на заседании Совета глав правительств стран СНГ

Нынешние сложности в мировой экономике вызваны стремлением Запада использовать протекционизм и односторонние санкции. Такое заявление в пятницу, 28 октября, сделал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ в узком составе.
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Мишустин напомнил, что мировая экономика переживает непростые времена, а причина этого — в стремлении коллективного Запада все более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные станции, в том числе против России и Белоруссии.

Однако даже при таких условиях взаимодействие внутри СНГ продолжает развиваться, а Россия остается надежным союзником и торговым партнером, мы внимательно и с уважением относится к интересам ближайших соседей и партнеров, подчеркнул глава кабмина.

Мишустин также указал, что институт международных финансовых резервов дискредитирован из-за того, что Запад использует доллар как оружие. На этом фоне ускоренный переход на расчеты в национальных валютах во взаимной торговле исключит злоупотребление в сфере новой глобальной финансовой инфраструктуры, позволит эффективно, выгодно и безопасно обходиться при международных сделках без доллара и других так называемых резервных валют, сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что события в мире продолжают развиваться по негативному сценарию, а системные ошибки в действиях руководства западных стран привели к масштабному кризису. Российский лидер напомнил выражение "Посеявший ветер — пожнет бурю".

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Михаил Мишустин
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