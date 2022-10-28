На Ставрополье пресекли теракт сторонников украинских националистов

Подозреваемые помещены под стражу

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержаны четыре человека, планировавшие совершить террористический акт в Ставропольском крае, сообщили в ЦОС ФСБ.

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона", - говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и СВУ, а также методическая литература.

Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Подозреваемые помещены под стражу.

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