ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На Ставрополье пресекли теракт сторонников украинских националистов

10:12
  • пятница
  • 28 октября 2022

Подозреваемые помещены под стражу

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержаны четыре человека, планировавшие совершить террористический акт в Ставропольском крае, сообщили в ЦОС ФСБ.

ФСБ изъяла тонну реактивов из нарколаборатории в Подмосковье
ФСБ назвала организатора теракта на Крымском мосту

"В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлено, что, являясь сторонниками идеологии украинских националистических организаций, задержанные планировали совершить террористический акт на одном из административных объектов региона", - говорится в сообщении.

В ходе обысков обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, взрывные устройства, компоненты для изготовления зажигательной смеси и СВУ, а также методическая литература.

Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте. Подозреваемые помещены под стражу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
ФСБ операция
ФСБ операция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.