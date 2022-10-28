Москвичам пообещали первый мокрый снег

После теплых выходных ожидается похолодание и осадки

Холодный атмосферный фронт принесет в столичный регион в ночь на понедельник, 31 октября, дождь с мокрым снегом. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

Эксперт отметил, что уже в воскресенье температура воздуха в Москве и Московской области начнет понижаться. В результате в ночь на первый день новой недели температура составит уже около нуля градусов.

При этом осадки возможны в виде дождя с мокрым снегом. Синенков подчеркнул, что пока это будут "отдельные снежинки, как мы говорим — не снег, а снежинки в воздухе", сообщает ТАСС.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ночь на понедельник ожидаются заморозки до минус 2 градусов в Москве и до минус 4 градусов в Подмосковье, а также гололедица. Это связано с тем, что в столичный регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, сопровождаемый началом вторжения полярного воздуха.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"