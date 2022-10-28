Западные СМИ услышали "примирительный тон" в выступлении Путина

В Белом доме же не заметили в высказываниях российского лидера "ничего нового"

Объемную речь Владимира Путина на Валдайском форуме активно обсуждают авторитетные зарубежные СМИ и эксперты. Конец господства Запада и становление многополярного мира с новыми центрами силы. Президент подчеркнул - эти тектонические изменения происходят уже много лет. Но далеко не все готовы с ними смириться.

Выступление Владимира Путина на Валдайском форуме перед самым его началом в Кремле анонсировали как "одну из главных речей этого года". То, что будут "читать и перечитывать". На Западе российского президента слушали тоже внимательно. Самые авторитетные издания мира анализировали каждое слово.

В американской Washington Post российского президента в целом поняли правильно. Хотя и на свой лад.

"В речи, произнесенной на ежегодном собрании дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, Путин изобразил Россию как защитника восходящих наций в новом многополярном мире, потребовав, чтобы Соединенные Штаты и другие западные державы начали уважать их как равных. Ища точки соприкосновения с правами на Западе, он описал Россию как защитника традиционных христианских ценностей, поскольку общество сбилось с пути", - сказано в материале.

Европейская пресса уделила больше внимания украинскому конфликту. Все-таки он ударил больше всего именно по ЕС. Вот как передает французское издание слова Путина: "В контексте войны на Украине Владимир Путин резко обвинил страны Запада, которые, по его словам, "отрицают существование наций" и хотят навязать свои ценности. "Мы переживаем исторический момент. Нас, несомненно, ждет самое опасное, самое важное, самое непредсказуемое десятилетие" с 1945 года, указал российский лидер, отметив, что планета - в "революционной ситуации".

Большое внимание Путин уделил и готовящейся украинской стороной провокации с "грязной" ядерной бомбой. Российский президент дал понять - все всё знают. Британская Guardian донесла до своих читателей его мысль правильно: "В своем выступлении Путин еще раз заявил, что России известно "об инциденте с подготовкой так называемой "грязной бомбы" и что Россия знает, "где, вообще, ее готовят".

Авторы британской Financial Times же нашли в речи российского президента примирительный тон. Хотя это всего лишь продолжение давней мысли Владимира Путина о том, что рынки любят стабильность и предсказуемость, призывая к взаимному уважению.

"В своем выступлении на форуме по международным отношениям в четверг, в котором он, кажется, использовал более примирительный тон, чем в предыдущие месяцы, российский президент повторил свои частые слова о том, что Запад стремится доминировать в мире. Но закончил он призывом к взаимному уважению, а не угрозами", - говорится в статье.

В Белом доме уже через несколько минут после окончания речи российского президента, заявили, что она не была "такой уж новой" и не указывает на изменение стратегических целей. Вывод из этого можно сделать один - слушали Владимира Путина внимательно.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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