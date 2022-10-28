США назвали "чистыми измышлениями" данные о биолабораториях

Россия же настаивает на проведении официального расследования

Россия рассчитывает на оперативное согласование резолюции по деятельности биолабораторий США на Украине. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил наш постпред Василий Небензя. Предупредив об ответственности за нарушение Конвенции о запрещении биологического оружия. Еще один острый вопрос, о котором говорили уже в закрытом режиме, - подготовка Киевом "грязной бомбы". Миссия МАГАТЭ начнет инспекцию уже через пару дней.

За четыре с половиной месяца Киев и Вашингтон вразумительно так и не ответили Москве, и новое заседание Совбеза ООН, вполне ожидаемо, прорывом не стало. Еще в июне Россия передала Украине и США памятные записки. В них перечислены конкретные вопросы о выполнении статей Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов биологического оружия. В качестве доказательства Москва приводит добытые документы - описания проектов по изучению возможности распространения опасных инфекций через мигрирующих птиц и летучих мышей.

"Перечень изучаемых патогенов не соответствует актуальным вопросам здравоохранения Украины, как это представлено в документах Всемирной организации здравоохранения (корь, полиомиелит, туберкулез и другие социально значимые инфекции), но включает возбудителей опасных инфекционных заболеваний, которые являются потенциальными агентами биологического оружия", - заявил Небензя.

Россия настаивает на проведении официального расследования и готовит проект резолюции Совета безопасности о создании комиссии в составе всех 15 членов Совбеза. Эксперты должны будут выехать на Украину и изучить ситуацию на месте.

Представитель международной организации по вопросам разоружения заявил, что для такого расследования у ООН нет ни возможностей, ни мандата. Одна из обвиняемых сторон - США - использует проверенную тактику "лучшая защита - нападение". И вместо того чтобы дать внятные ответы, пытается дискредитировать Москву.

"Эта встреча - пустая трата времени каждого. Россия снова созвала нас с единственной целью - распространение дезинформации. Мы все знаем, что эти утверждения являются чистыми измышлениями, выдвинутыми без малейших доказательств. И даже рискну сказать, что российская делегация знает, что эти обвинения сфабрикованы", - сказала Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН.

В Совете безопасности американскую сторону горячо поддерживает верный союзник - Великобритания. Так что в своем выступлении постпред королевства даже переходит с языка дипломатии на грубую лексику.

"Российская Федерация неоднократно распространяла дезинформацию, включая дикие заявления о грязных бомбах, химическом оружии и наступательных биологических исследованиях. Сколько еще нам придется терпеть эту чушь?", - это слова Барбары Вудворт, постпреда Британии при ООН.

При этом факта сотрудничества США и Украины в биологической сфере эти стороны не отрицают, заявляя что разработки носят сугубо мирный характер. Но в воздухе повисает вопрос: почему исследования курирует военное ведомство Пентагон?

"Вы что, нас правда считаете такими наивными, предполагая, что Пентагон собирается информировать высокого представителя Управления по вопросам разоружения секретариата ООН о своих секретных биологических программах в Украине?", - задался вопросом Небензя.

Уже на закрытой части заседания Совбеза Россия подняла вопрос о подготовке Киевом "грязной бомбы". В зале присутствовал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. На днях на Украину должна прибыть миссия международного агентства по атомной энергии и проинспектировать ряд объектов.

"Инспекция уже в пути. Мы намерены определить, подвергалось ли ядерное топливо дополнительной обработке. И собираемся направить больше экспертов МАГАТЭ на другие объекты в Украине - в Ровно и на юг страны", - указал Гросси.

Последняя часть заявления - реакция на предупреждение Москвы о том, что Киев может создать "грязную бомбу" не только на тех двух объектах, которые первоначально собирались проверить специалисты МАГАТЭ. Рафаэль Гросси заверил журналистов, что инспекторы смогут сделать выводы уже через несколько дней.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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