Перспектива полного окружения ВСУ в Авдеевке становится все более явной

В Артемовске захвачены стратегически важные позиции на территории бывшего асфальтного завода

В Луганской народной республике женщина погибла в результате обстрела Первомайска со стороны ВСУ. Националисты продолжают атаки на Донецк. По жилым районам бьют тяжелой артиллерией. В ДНР за сутки ранения получили не менее 13 человек. Позиции противника наши войска уничтожают при помощи гаубиц и развивают наступление в Донбассе.

Батарея гаубиц бьет без перерыва. Один залп за другим. Каждую минуту. Бойцы едва успевают закидывать снаряды в башню.

Эта артподготовка - по самому крупному укрепрайону ВСУ в Донбассе. Мощному и хорошо оборудованному опорному пункту под Авдеевкой. По сути - ключевому объекту националистов на всем донецком направлении. И если его взломать, то украинская линия обороны на этом участке посыплется, как костяшки домино. Именно поэтому российская артиллерия каждый день забрасывает позиции ВСУ сотнями тяжелых снарядов. И медленно, но верно наступает.

"Самоходная артиллерия сама по себе подразумевает не стоять на месте, а приезжать, отрабатывать, решать задачи и совершать какой либо маневр, чтобы не попасть под ответный огонь, соответственно, мы перемещаемся, и как правило перемещаемся вперед", - отметил старший офицер батареи.

Участь боевиков в Авдеевке будет предрешена, как только российским войскам удастся освободить Артемовск, Соледар и Белогоровку. Сегодня спецназ уверенно продвигается в этих населенных пунктах. В Артемовске захвачены стратегически важные позиции на территории бывшего асфальтного завода. В Соледаре почти целиком зачищена промзона - самый сложный в тактическом плане участок. В Белогоровке националистам не дают даже высунуться на улицы.

Боевики потеряли контроль над первым эшелоном укреплений. Откатились на второй - по умолчанию слабый. А главное - нарушена связь с тылом. То есть снабжение продуктами, боеприпасами и живой силой прервано. Потому и угроза полного окружения ВСУ в Авдеевке с каждым днем все реальнее.

В воздух поднимается звено вертолетов. Сразу три боевые машины с полным боекомплектом. К передовой подбираются на "бреющем". И только когда противник в сетке прицела, командир резко набирает высоту. А стрелок давит на гашетку. Плотным огнем "вертушки" прикрывают наступление пехотинцев на Луганщине. По сути, именно авиация накануне обеспечила успешный прорыв наземных сил.

Одним броском мотострелки продвинулись вглубь позиций ВСУ сразу на 7 километров. Полностью овладели переправами через реку Жеребец. Отбросили врага от стратегически важной Кременной. А экипажи вертолетов, отстреливая тепловые ловушки, вернулись на базу перезарядить пусковые установки.

Очередную попытку прорыва к Херсону российские военные встретили ударами тяжелых огнеметных систем. Вот еще удар из миномета. Точно в пикап с наемниками из Польши.

Командиры российских подразделений рассказывают - сегодня 60% боевиков на передовой - это наемники из иностранных легионов. Остальные 40% - кадровые военные и отряды территориальной обороны. Но последние, набранные из гражданских, и понятия не имеют о том, как вести боевые действия. И уж тем более не хотят участвовать в наступательных операциях.

Все чаще отказываются штурмовать позиции российских войск и иностранцы. Потери слишком высоки. Накануне в Красном Лимане из-за этого, между националистами и польскими комбатантами произошел конфликт. Спор закончился перестрелкой. В итоге 23 радикала убиты.

Тимур Абдуллаев, Евгений Назарюк, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"