Собянин в пятницу проводит личный прием граждан

Обращения от жителей поступают разноплановые

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин проводит личные встречи с гражданами в приемной президента России, чтобы обсудить насущные вопросы, волнующие горожан, передает "ТВ Центр".

Обращения от жителей поступают, как всегда, разноплановые. Среди затронутых тем - расширение возможностей для занятия спортом. Мэра попросили организовать бесплатные лыжные секции для всех возрастных категорий. Собянин пообещал, что будет открыто свыше полусотни таких групп, а в столичных парках создадут трасы с искусственным оснежением.

Кроме того, обсудили развитие дорожных проектов, как, например, открытие в следующем году Большой кольцевой линии метро. А также - тему здравоохранения и важности стационарных комплексов скорой помощи.

"Мы сейчас строим целый ряд таких мощных корпусов стационарных, скоропомощных. Это часть больницы, которая находится на передовой. Туда поступают не только по скорой, но и сами приезжают. Это комплекс операционных с самым современным оборудованием. И внимание к больному - когда не больной бегает по врачам, а врачи вокруг больного", - отметил градоначальник.

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