Сохранить историю: в дворцовых парках Петербурга скульптуры готовят к зиме

Их помещают в специальный короб, чтобы уберечь от непогоды

С наступлением первых заморозков в дворцовых парках Санкт-Петербурга скульптуры начали готовить к зиме. Их помещают в специальный короб, чтобы уберечь от непогоды. Мраморные изваяния принадлежат эпохе Петра I и имеют богатую историю.

Мраморная Сивилла Персидская как будто с удивлением взирает на четырех мужчин вокруг себя, которые сооружают огромный короб. Это тот случай, говорят в музее, когда не красота спасает мир, а наоборот: старинную скульптуру прячут на ближайшие полгода, чтобы уберечь от дождя и снега.

Укрывать скульптуры на зиму в дворцовых парках Санкт-Петербурга начали еще при императрицы Анне Иоанновне. Уже тогда специалисты понимали, насколько уязвим хрупкий итальянский мрамор перед капризной петербургской погодой.

Изваяния, которые украшают парадный вход в Екатерининский дворец, были заказаны еще Петром I. Он собирал коллекцию венецианской скульптуры для Летнего сада в Санкт-Петербурге. Статуи из каррарского мрамора доставляли из Италии в столицу Российской империи кораблями по Атлантике.

"Даже Петр делал какие-то зарисовки и давал конкретные задания, какая скульптура ему нужна, которая прославляет победы наших войск, потому что это все какие-то аллегории", - рассказала Наталья Лансере, хранитель парковой и музейной скульптуры.

Сюда, в Царское село, скульптуры были перевезены именно из Летнего сада по распоряжению дочери Петра I - императрицы Елизаветы. Во время Великой Отечественной их спешно закапывали в землю, а сверху сеяли траву, чтобы спрятать от оккупантов. А сейчас вот бережно заворачивают в хлопковую ткань.

В Летнем саду недавно тоже укрыли все изваяния - но скорее из уважения к традициям. Ведь там давно стоят современные копии, а оригиналы - более 70 штук - перевезены под охрану в Михайловский замок. На такую замену решились, чтобы уберечь бесценные шедевры Петровского времени не только от погоды, но и от вандалов. Они редко, но появляются в Летнем саду. Минувшим летом, например, Петронии Приме нарисовали глаза химическим карандашом.

Всю мраморную скульптуру во дворцовых парках Петербурга и пригородов откроют теперь только в апреле. Как и запуск фонтанов, в Северной столице это верный признак наступления весны.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев, "ТВ Центр"

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