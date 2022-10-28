Бывший KFC регистрирует в России бренд Rostic's и новый логотип

Заявка на стадии формальной экспертизы

Бывшее подразделение KFC в России подало заявку на регистрацию нового логотипа с курицей, а также брендов Rostic's и "Ростмастер".

Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Роспатента. Заявки находятся на стадии формальной экспертизы. Решение будет принято после проверки на соответствие российскому законодательству.

Согласно заявке, товарный знак позволит готовить и продавать блюда из курицы, а также картофель фри, пиццу с курицей, гамбургеры, напитки и др. Кроме того, под брендом можно открыть кафе и рестораны самообслуживания.

Ранее стало известно, что компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, заключила договор с локальным оператором KFC в России - компанией "Смарт Сервис" о продаже своих российских активов. Согласно договору, российский оператор должен будет провести ребрендинг ресторанов, а также сохранить все рабочие места.

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