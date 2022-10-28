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МИД России обвинил Запад в готовности "наказать" развивающиеся страны

10:40
  • пятница
  • 28 октября 2022

В Москве прокомментировали ход реализации "зерновой сделки"

США и европейские государства своими действиями "наказывают" страны Африки, Азии и Латинской Америки, создавая препятствия для вывода российских удобрений и продовольствия на мировые рынки. Такое заявление в пятницу, 28 октября, сделал
В Москве прошли переговоры по "продуктовой сделке"

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в порту Стамбула искусственно создается скопление кораблей, перевозящих продовольствие, чтобы оказать давление на российских экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов.

При этом в МИД призвали не игнорировать злоупотребления гуманитарным коридором в рамках "продуктовой сделки" из соображений безопасности, особенно в свете теракта на Крымском мосту, говорится на официальном сайте ведомства.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщал, что дискуссии по вопросу о продлении договоренностей об экспорте продовольствия и удобрений из России и с Украины продолжаются, достичь соглашения пока не удалось. Москва может отказаться от продления "продовольственной сделки", срок которой истекает в ноябре, поскольку Россию не устраивает реализация положений по вывозу российского зерна и удобрений.

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