Сеул заинтересовался сообщениями о покупке Россией оружия у КНДР

Никаких подтверждений этих сообщений нет

Власти Республики Корея внимательно следят за сообщениями о предполагаемой возможности покупки Россией оружия у КНДР. Такое заявление в пятницу, 28 октября, сделали в южнокорейском Министерстве иностранных дел.

При этом в ведомстве заверили, что Сеул не рассматривает возможность поставок оружия на Украину и не предоставлял Киеву летальных вооружений до сих пор, сообщает агентство Newsis.

Ранее в западной прессе появились бездоказательные утверждения о том, что Россия закупает оружие у Ирана и Северной Кореи. В Кремле заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Также российская сторона опровергала сообщения о том, что Москва и Пхеньян обсуждали возможность отправки на Донбасс северокорейских добровольцев. Переговоры с КНДР на эту тему не ведутся, отправка северокорейских добровольцев в ДНР и ЛНР не планируется.

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