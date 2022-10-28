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Москвичей предупредили о длительном адвективном тумане

11:00
  • пятница
  • 28 октября 2022

Видимость составит 1-1,5 километров

Синоптик предупредил жителей и гостей Москвы о длительном тумане из-за резкого потепления.

Видимость будет улучшаться при усилении скорости ветра в дневные часы до 1-1,5 километров, заявил в пятницу, 28 октября, ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Вероятность того, что туман продержится длительное время, очень высока, и единственный фактор, который будет оказывать влияние на этот туман, это усиление скорости ветра", - сообщил он.

Синенков сообщил, что пришедший в столицу туман называется адвективным, передает РИА Новости.

"Это когда на относительно холодную подстилающую поверхность приходит теплый влажный воздух, он охлаждается от этой поверхности, и как раз относительная влажность возрастает до 100% и начинается конденсация водяного пара, образуются капельки воды", - пояснил синоптик.

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