Черные ящики разбившегося в Иркутске Су-30 доставили в Люберцы для расшифровки

Они в удовлетворительном состоянии

Черные ящики разбившегося в Иркутске истребителя Су-30 доставлены для расшифровки в центральный научно-исследовательский институт Минобороны в подмосковных Люберцах.

Бортовые самописцы находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для расшифровки, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"Оба черных ящика Су-30 - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец - доставлены для расшифровки в люберецкий НИИ", - заявил собеседник агентства.

Самолет Су-30 упал на частный дом вечером 23 октября. Жильцы не пострадали – в момент катастрофы их не было дома. В крушении Су-30 погибли два пилота - заслуженный летчик-испытатель Максим Конюшин и военный летчик второго класса, летчик-испытатель третьего класса Виктор Крюков.

В качестве основных версий причин крушения рассматриваются отказ техники и ошибка пилотирования. Расследование дела продолжается.

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