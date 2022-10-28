Треть банков Киргизии приостановили обслуживание карт "Мир"

Национальный банк Киргизии объявил, что не вмешивается в решения кредитно-финансовых организаций

Семь из 23 банков Киргизии по состоянию на пятницу, 28 октября, приостановили обслуживание российских карт "Мир", следует из подсчетов РИА Новости.

О приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили пять коммерческих банков: "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии", а также государственный "Айыл-банк".

27 октября об аналогичном решении объявил Кыргызский инвестиционный кредитный банк" (KICB), не сообщая о причинах.

Национальный банк (Центробанк) Киргизии при этом заявил, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".

Ранее банки в Турции отказались обслуживать российские карты "Мир", причиной этого называли боязнь американских санкций — Вашингтон ввел рестрикции против российской платежной системы. Туроператоры предложили туристам из России альтернативный вариант.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"