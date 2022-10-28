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Китаю понравилось выступление Путина на "Валдае"

11:40
  • пятница
  • 28 октября 2022

Москва уважает принцип "единого Китая"

Руководство КНР высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, озвученную на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом в пятницу, 28 октября, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.
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Как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, Китай высоко ценит заявление Путина о Китае на "Валдае", а также готов продолжать развивать сотрудничество с Россией, сообщает ТАСС.

В ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября президент России Владимир Путин указал на системные ошибки в действиях руководства западных стран, которые привели к масштабному кризису.

В числе таких ошибок российский лидер назвал обострение ситуации вокруг Тайваня по вине США.

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