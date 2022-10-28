Китаю понравилось выступление Путина на "Валдае"

Москва уважает принцип "единого Китая"

Руководство КНР высоко ценит позицию президента России Владимира Путина по тайваньскому вопросу, озвученную на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Об этом в пятницу, 28 октября, рассказал официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства, Китай высоко ценит заявление Путина о Китае на "Валдае", а также готов продолжать развивать сотрудничество с Россией, сообщает ТАСС.

В ходе выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба "Валдай" 27 октября президент России Владимир Путин указал на системные ошибки в действиях руководства западных стран, которые привели к масштабному кризису.

В числе таких ошибок российский лидер назвал обострение ситуации вокруг Тайваня по вине США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"