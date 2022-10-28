С коронавирусом в России госпитализированы 1268 человек за сутки

Скончались 78 пациентов

За сутки в России госпитализированы 1268 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 7606 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 11685 человек, скончались 78 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 762 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 116. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 473 человека, в Московской области – 243.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21409815 случаев заболевания, зарегистрировано 389950 летальных исходов.

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