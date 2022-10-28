Во Франции не увидели противостояния России и Запада

Власти считают ложными сообщения о "грязной бомбы" на Украине

МИД Франции не поддержал слова президента Владимира Путина о противостоянии России и Запада на Украине.

"То, что пытается сделать Владимир Путин, - это вернуть нас к ситуации, когда мы возвращаемся в логику военных блоков. А мы хотим избежать подобного разделения мира", - заявила Официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр (цитата по РИА Новости).

Кроме того, Франция не увидела подготовки "грязной бомбы" на Украине. Париж считает слова Москвы ложными.

Накануне Путин на заседании клуба "Валдай" заявил, что для России расширение НАТО является неприемлемым. По его словам, не Россия, а именно Запад довел до сегодняшней ситуации в мире и событий на Украине.

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