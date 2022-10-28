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Росгвардия за 10 дней уничтожила около 200 украинских националистов

12:04
  • пятница
  • 28 октября 2022

При поддержке артиллерии ВС России выполнено 50 огневых задач

Военнослужащие Росгвардии за десять дней ликвидировали около 200 националистов в ходе специальной военной операции. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказали в пресс-службе ведомства.
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За указанный период авиацией Росгвардии было выполнено 58 полетов на беспилотных комплексах, в ходе которых обнаружены командный пункт, склад боеприпасов, автомобильная и бронетехника, РСЗО "Град", укрытия и места скопления живой силы противника общей численностью около 200 человек.

Координаты целей были оперативно переданы на пункт управления, в итоге артиллерией Росгвардии при поддержке артиллерии ВС России выполнено 50 огневых задач.

Были успешно поражены 22 скопления живой силы, 24 автомобиля, пять взводных опорных пунктов, пять скоплений вооружения и военной техники, пункт управления, гаубица Д-30, наблюдательная вышка с радиолокационной станцией, реактивная система залпового огня, девять минометов, артиллерийский взвод и четыре бронеавтомобиля, цитирует сообщение Росгвардии ТАСС.

Ранее сообщалось, что бойцы российских Вооруженных сил и Росгвардии ликвидировали десятки украинских беспилотных летательных аппаратов в районе Запорожской атомной электростанции. Российские военные используют антидронные пушки и огнестрельное оружие.

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