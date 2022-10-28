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ЕК признала риск перерастания энергетического кризиса в социальный

12:21
  • пятница
  • 28 октября 2022

Европа на фоне санкций испытывает дефицит и подорожание электроэнергии

Энергокризис, охвативший Евросоюз, рискует перейти в общую экономическую и социальную плоскости. Такое заявление в пятницу, 28 октября, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Энергокризис в Европе стал вопросом этики

Европейский политик признала, что энергетический кризис "рискует стать экономическим и социальным".

С учетом этого Урсула фон дер Ляйен назвала борьбу с энергокризисом в ЕС приоритетом европейских властей, сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что мировая экономика переживает непростые времена, а причина этого — в стремлении коллективного Запада все более глубоко использовать протекционистские меры и односторонние нелегитимные санкции, в том числе против России и Белоруссии.

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