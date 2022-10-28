Путин включил Ярошенко в состав Общественной палаты

Подписан соответствующий указ
Президент России Владимир Путин своим указом ввел летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты страны.
"Утвердить членом Общественной палаты РФ Ярошенко К.В. - правозащитника, общественного деятеля", - сказано в документе.
В апреле Ярошенко был обменян на гражданина США Тревора Рида.
Россиянина арестовали в Либерии 28 мая 2010 года. Его обвинили в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина, а позднее приговорили в США к 20 годам лишения свободы.
Власти России считают дело полностью сфабрикованным.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"