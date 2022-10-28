ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин включил Ярошенко в состав Общественной палаты

12:03
  • пятница
  • 28 октября 2022

Подписан соответствующий указ

Президент России Владимир Путин своим указом ввел летчика Константина Ярошенко в состав Общественной палаты страны.

Ярошенко рассказал, какую сделку ему предлагали в США
СК возобновил дело о похищении летчика Ярошенко

"Утвердить членом Общественной палаты РФ Ярошенко К.В. - правозащитника, общественного деятеля", - сказано в документе.

В апреле Ярошенко был обменян на гражданина США Тревора Рида.

Россиянина арестовали в Либерии 28 мая 2010 года. Его обвинили в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина, а позднее приговорили в США к 20 годам лишения свободы.

Власти России считают дело полностью сфабрикованным.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Российский летчик Константин Ярошенко
Российский летчик Константин Ярошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.