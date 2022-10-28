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Задержанный в Италии сын губернатора Усса объявлен в розыск в России

12:43
  • пятница
  • 28 октября 2022

Артем Усс был задержан в Италии по запросу США

Сын губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс, ранее задержанный в Италии, стал фигурантом уголовного дела в России и объявлен в розыск. Это следует из данных Министерства внутренних дел России.

Согласно базе разыскиваемых лиц МВД, на которую ссылается "Интерфакс", а также базе данных Мещанского суда Москвы, в отношении Усса А. А. 27 октября была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В России Артему Уссу вменяют отмывание денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем в составе организованной группы в особо крупном размере (п.п. "а, б" ч. 4 ст. 174 УК России).

МВД и следственные органы не давали комментариев по этому вопросу.

В США Уссу предъявлены обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег, в случае экстрадиции россиянину может грозить до 30 лет тюрьмы. Как рассказала защитник россиянина, Артем Усс отказался от экстрадиции в США. Адвокат ходатайствует о переводе клиента под домашний арест.

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