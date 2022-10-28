Польша пообещала выставить России смету по потерям во Второй мировой войне

В Варшаве убеждены, что Москва обязана выплатить компенсацию

Польша подготовит расчет военных потерь в период Второй мировой, возмещения которых потребует от России по аналогии с репарациями, которые требует от Германии. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказали в польском Министерстве иностранных дел.

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что расчет "будет подготовлен на основе исследований, аналогичных тем, которые привели к составлению отчета о потерях, понесенных Польшей в результате немецкой агрессии и оккупации во время Второй мировой войны 1939-1945 годов".

Такую смету польский МИД уже выставил Германии. Согласно документу, Варшава требует возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6,220609 трлн злотых, возвращения "активов и пассивов польских государственных банков и кредитных учреждений, украденных немецким государством в 1939-1945 годах" и компенсации иных убытков.

При этом отправленной ФРГ ноте используется понятие "компенсации", а не "репарации", так как первая формулировка шире и включает не только репарации в международном понимании этого слова, но и другие описанные в ноте претензии, отмечается на официальном сайте МИД Польши.

Ранее в Польше заявили, что СССР не освобождал страну от фашистов в ходе Второй мировой войны. В Кремле назвали эти утверждения чудовищной ложью и "попыткой оболванить" польскую молодежь, а также выразили надежду на то, что история продемонстрирует неправильность такого подхода.

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