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Мужчина взорвал гранату в гостинице в Тбилиси

12:44
  • пятница
  • 28 октября 2022

Он госпитализирован

Постоялец взорвал гранату в одном из номеров тбилисской гостиницы на проспекте Агмашенебели, передает телекомпания "Рустави 2".

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"Мужчина взорвал ручную гранату в гостинице "Люкс", расположенной на проспекте Агмашенебели в Тбилиси. По предварительной информации, мужчина забронировал один из номеров гостиницы на втором этаже, где и взорвал ручную гранату", - сообщил канал.

Нарушитель госпитализирован с телесными повреждениями. Как уточняется в сообщении, взрывной волной выбило окна гостиницы.

МВД Грузии начало расследование. Известно, что у мужчины были финансовые проблемы.

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