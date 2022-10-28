Мужчина взорвал гранату в гостинице в Тбилиси

Он госпитализирован

Постоялец взорвал гранату в одном из номеров тбилисской гостиницы на проспекте Агмашенебели, передает телекомпания "Рустави 2".

"Мужчина взорвал ручную гранату в гостинице "Люкс", расположенной на проспекте Агмашенебели в Тбилиси. По предварительной информации, мужчина забронировал один из номеров гостиницы на втором этаже, где и взорвал ручную гранату", - сообщил канал.

Нарушитель госпитализирован с телесными повреждениями. Как уточняется в сообщении, взрывной волной выбило окна гостиницы.

МВД Грузии начало расследование. Известно, что у мужчины были финансовые проблемы.

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