Президент ФРГ: начало СВО стало переломным моментом в истории

Для Германии наступила эпоха встречного ветра

Начало специальной военной операции (СВО) России на Украине стало переломным моментом для всего мира.

С таким утверждением выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Германию ждут тяжелые времена, уверен он.

"Мы испытываем глубочайший кризис, который переживает наша объединенная Германия. Для ФРГ начинается эпоха встречного ветра", - заявил Штайнмайер в ходе обращения к гражданам страны.

ЕС столкнулся с серьезными экономическими потрясениями, энергетическим кризисом и стремительным ростом цен, а также со страхом, что конфликт на Украине разгорится до масштабов европейского пожара.

"Это погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной", - констатировал немецкий президент.

25 октября Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом в Киев. Политик охарактеризовал свою поездку на Украину как "знак солидарности, особенно сейчас, на этом этапе авиаударов с применением беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов".

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