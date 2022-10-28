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Президент ФРГ: начало СВО стало переломным моментом в истории

13:01
  • пятница
  • 28 октября 2022

Для Германии наступила эпоха встречного ветра

Начало специальной военной операции (СВО) России на Украине стало переломным моментом для всего мира.
Президент Германии приехал в Киев впервые с начала спецоперации

С таким утверждением выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Германию ждут тяжелые времена, уверен он.

"Мы испытываем глубочайший кризис, который переживает наша объединенная Германия. Для ФРГ начинается эпоха встречного ветра", - заявил Штайнмайер в ходе обращения к гражданам страны.

ЕС столкнулся с серьезными экономическими потрясениями, энергетическим кризисом и стремительным ростом цен, а также со страхом, что конфликт на Украине разгорится до масштабов европейского пожара.

"Это погрузило нас в Германии в другое время, в неуверенность, которую мы считали преодоленной", - констатировал немецкий президент.

25 октября Штайнмайер прибыл с необъявленным визитом в Киев. Политик охарактеризовал свою поездку на Украину как "знак солидарности, особенно сейчас, на этом этапе авиаударов с применением беспилотников, крылатых ракет и реактивных снарядов".

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