В Архангельской области провели спортивный праздник

Спортивный праздник для детей из семей мобилизованных граждан организовали в Архангельской области. Мероприятие - часть общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе", передает "ТВ Центр".

Профессиональные спортсмены провели зарядку и рассказали о пользе занятий физической культурой. Участники показали свои силы в эстафетах.

В Ростовской области к акции присоединились студенты колледжа. Они шьют для военнослужащих балаклавы. Добровольцы по всей стране поддерживают семьи мобилизованных.

"Наши волонтеры собирают заявки у семей мобилизованных, наши волонтеры оказывают помощь на участках, специалисты занимаются юридической и психологической помощью", - рассказала Виктория, волонтер муниципального штаба "Мы вместе".

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