В Москве проходит финал национального чемпионата "Абилимпикс"

Его проводят среди лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Москве проходит финал национального чемпионата по профессиональному мастерству среди лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс", передает "ТВ Центр".

Более тысячи человек из разных регионов страны покажут свое мастерство в сорока различных компетенциях. Среди основных направлений - медицина, сфера услуг, творчество и экономика.

К соревнованию допускаются как специалисты, так и студенты и школьники. Цель конкурса - помочь участникам в выборе профессии, социализации и трудоустройстве.

Чемпионат является проектом президентской платформы "Россия - страна возможностей".

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