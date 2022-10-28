Транспорт, здравоохранение, спорт: о чем Собянин говорил с москвичами

Личные встречи с горожанами - возможность узнать о проблемах жителей из первых уст

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин провел традиционный личный прием граждан. Просьбы от москвичей звучали самые разные. Где-то никак не закончат подземный переход, где-то не хватает спортивных секций. Много вопросом было и по строительству больниц.

Личные встречи с москвичами - возможность узнать о городских проблемах из первых уст. По поручению президента России мэр Москвы Сергей Собянин провел прием граждан и ответил на вопросы. Насущные, часто непростые, из разных сфер жизни мегаполиса.

Ольга Никульникова благодарит мэра за открытое в районе Жулебино метро. С автомобильными пробками, наконец, покончено. Единственное, что теперь осложняет жизнь - переход через многополосную автодорогу. Рядом - школы, станция железной дороги, поликлиника. Пешеходный трафик серьезный. Переходить дорогу - небезопасно.

"Перепроектировали его и заново зайдем в стройку, и, я надеюсь, в следующем году построим переход. Некрасовская ветка будет интегрирована в БКЛ. До конца года мы БКЛ достроим, обкатаем. И в следующем году запустим пассажиров. Вся 31 станция будут работать. Самое большое кольцо в мире будет", - сообщил градоначальник.

Длина большого метрокольца - 70 километров. 31 станция, три электродепо - вся эта подземная инфраструктура существенно сократит время в пути и расстояния для пассажиров разных районов Москвы. Работы - на завершающей стадии.

Чего пока не скажешь о некоторых объектах здравоохранения. В городе стартовала программа строительства скоропомощных стационарных комплексов. Анна Донская живет рядом с 15-й Филатовской больницей в Вешняках - это на востоке Москвы. Стройка - прямо под окнами. И работы замерли. Жители района беспокоятся, как бы строительство не остановилось вовсе. Мэр успокоил - работы на всех объектах будут завершены.

"Внимание к больному - когда не больной бегает по врачам, а врачи вокруг больного. Надеюсь, что в следующем году этот корпус в 15-й больнице будет закончен", - отметил Собянин.

Мэр добавил, что бригады скорой помощи - это высококвалифицированные врачи, у которых под рукой портативное оборудование. И скорость реагирования доезда по экстренным вызовам в Москве - одна из самых лучших в мире.

Затронули тему и расширения возможностей для занятия спортом. Анастасия Рыжова попросила организовать бесплатные лыжные секции для всех желающих. Хотя из-за изменения климата московская зима уже не такая снежная и морозная, как раньше, Собянин предложил задействовать систему искусственного оснежения в столичных парках и пообещал открыть свыше 50-ти групп.

"Мы во многих парках сделали хорошую инфраструктуру. Надо, конечно, расширять. Чтобы первые навыки давались и привыкали, втягивались в этот вид спорта замечательный. Поэтому обязательно дам поручение, чтобы в этом году как минимум полсотни таких секций бесплатных работали", - сказал градоначальник.

Вопросы задавали также и по видеосвязи. С помощью города будет отреставрирована колокольня старообрядческого храма в Басманном районе. Также возьмут на заметку и модернизацию спортивного комплекса в поселке Птичное Троицкого округа. Собянин заверил, что все работы будут закончены в следующем году.

Анастасия Мартынова, Владимир Черных, Валерий Белинский, "ТВ Центр"

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