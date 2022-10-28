Собака напала на хозяйку и ее дочь в квартире на улице Лобачевского

Прежде пес сменил несколько владельцев

Процессуальная проверка организована по факту нападения собаки на подростка и ее мать на западе Москвы. Минувшим вечером кане-корсо, которого семья взяла к себе домой пару дней назад, неожиданно напал хозяев. Крики искусанных женщины и девочки услышали соседи. А прибывшим кинологам ничего не оставалось, как ликвидировать агрессивного питомца.

На полу - брызги крови. Алые разводы даже на стенах. Фотографии из самой квартиры четко показывают маршрут, по которому хозяева пытались бежать от агрессии своего питомца. Душераздирающие крики о помощи слышал весь подъезд. Как и громкий басистый лай. Сотрудников полиции пришлось вызывать именно соседям.

"В квартире жилого дома на улице Лобачевского собака напала на хозяйку и её несовершеннолетнюю дочь. Животное не давало ребёнку покинуть квартиру. Вело себя агрессивно. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщили в правоохранительных органах.

Взрослый кане-корсо по кличке Тор посторонних встретил крайне неприветливо. Пытался бросаться даже на кинолога. Чтобы нейтрализовать животное и вывести людей из квартиры, полицейским пришлось применять оружие.

Со слов хозяйки, у пса была крайне тяжелая судьба. Он сменил несколько владельцев. Первая семья от него просто отказалась. Вторые в воспитании применяли исключительно тактику кнута и постоянно били животное. У третьих Тор и вовсе вечно сидел в квартире на привязи.

В свой последний дом пес приехал около пяти дней назад. Пострадавшие рассказали сотрудникам прокуратуры, что нашли в интернете частное объявление. Абсолютно не представляя, что заводят не игрушку.

"Собаки темпераментные, с которыми должен быть приличный выгул как минимум. Ладно, может быть, утром перед работой не так много, но вечером должен быть очень хороший выгул, чтобы выплеснуть всю энергию. А если собака будет привязана к батарее - да тут кто хочешь озвереет. И будет швыряться. А дрессировка - это вообще не обсуждается. Во всей этой трагедии, естественно, виноваты люди. А не собака. Это они ее такой сделали", - отметила Татьяна Бурчанкова, заводчик питомника.

Следственный комитет организовал проверку. Правоохранительные органы ищут продавца.

Александра Сергомасова, Егор Миронов, Андрей Алексеев, Андрей Грис, "ТВ Центр"

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