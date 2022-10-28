ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

И дружба не помеха: 70-летняя женщина похитила миллион у 96-летней подруги

14:59
  • пятница
  • 28 октября 2022

Злоумышленнице грозит 10 лет тюрьмы

Один миллион рублей - именно столько похитила 70-летняя женщина у своей 96-летней подруги, передает "ТВ Центр".

Все началось с невинной просьбы старшей пенсионерки сопровождать ее в банке, чтобы снять наличные. По возращении домой знакомая проследила, куда хозяйка положила сумку с деньгами.

Как только выдался момент, злоумышленница незаметно забрала все накопления и умчалась из квартиры. Пожилая женщина даже успела доехать до Ярославской области, но там ее уже ждали полицейские.

Похищенные деньги вернули владелице. А вот ее нечистой на руку подруге грозит 10 лет лишения свободы.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Подозреваемая
Подозреваемая
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.