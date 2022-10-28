И дружба не помеха: 70-летняя женщина похитила миллион у 96-летней подруги

Злоумышленнице грозит 10 лет тюрьмы

Один миллион рублей - именно столько похитила 70-летняя женщина у своей 96-летней подруги, передает "ТВ Центр".

Все началось с невинной просьбы старшей пенсионерки сопровождать ее в банке, чтобы снять наличные. По возращении домой знакомая проследила, куда хозяйка положила сумку с деньгами.

Как только выдался момент, злоумышленница незаметно забрала все накопления и умчалась из квартиры. Пожилая женщина даже успела доехать до Ярославской области, но там ее уже ждали полицейские.

Похищенные деньги вернули владелице. А вот ее нечистой на руку подруге грозит 10 лет лишения свободы.

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