В метро запустили поезд, посвященный конструктору Туполеву

Историю российской авиации можно проследить от первого до последнего вагона

В московском метро запустили тематический поезд, посвященный легендарному авиаконструктору Андрею Туполеву. Знаменитое КБ он создал ровно 100 лет назад, передает "ТВ Центр".

Историю российской авиации можно проследить от первого до последнего вагона. Это передано, в первую очередь, в цветовом решении. Начало состава выкрашено в нежные оттенки, к концу - насыщенный фиолетовый. А внутри - много интересной информации о первых студенческих планерах, работе в конструкторском бюро. И, конечно, фотографии легендарных самолетов.

Курсировать состав будет по одной из самых популярных линий метро - Арбатско-Покровской.

"Без знания своей истории гражданином быть сложно. Я надеюсь, что, глядя на этот поезд, может быть, кто-то из пассажиров, особенно молодое поколение, решится связать свою жизнь с авиацией, с производством и разработкой воздушных судов. Будем надеяться", - отметил внук конструктора, советник управляющего директора ПАО "Туполев" Андрей Туполев.

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