В "Студии театрального искусства" придали "Ревизору" эффектную форму

История в прямом смысле слова обнажает неприглядные человеческие качества и чувства

Сегодня в "Студии театрального искусства" - первая премьера сезона. Свою версию гоголевского "Ревизора" представит Сергей Женовач. Создатели спектакля придумали новое сценическое пространство, в корне отличающееся от привычного. А сама постановка заявлена в категории 18+.

В "Студии театрального искусства" публику, как всегда, встречают душевно. Прохладно стало на дворе - отведайте горячего супа! И на сцене интригуют с самого начала. Еще не открыт занавес - а из-за него раздаются вздохи и стоны. И дальше уже изумленный зритель понимает - он не где-нибудь, а в бане! Точнее - в римских термах. Именно там, погрузившись в настоящий бассейн, и услышат местные чиновники пренеприятное известие.

"Вы же знаете, когда приезжают в города на проверку ревизоры, то всегда их встречают где? Там, где вода! Там, где застолье, где баня. Чтобы людей ублажить, удовлетворить и остаться на своих позициях и местах", - рассказывает художественный руководитель театра "Студия театрального искусства Сергей Женовач.

В "Ревизоре" Гоголь, как известно, хотел "собрать все дурное, какое только знал, и разом над всем посмеяться". А в "Студии театрального искусства" пьесе еще и придали эффектную форму. И получилась история, которая буквально обнажает неприглядные человеческие качества и чувства. Ты такой, какой есть, и не спрячешься даже за одежду.

"Это вода, это пар, это простыни, человеческие тела - в чем мать родила, собственно говоря, но в простынях. Но поэтому здесь мы не привязаны ни к костюмам, ни к эпохе, и поэтому история концентрируется вокруг именно вот людей", - говорит Никита Исаченков, исполнитель роли Хлестакова.

И всем известный гоголевский текст в этом небанальном пространстве заиграл по-новому.

"Например, у Земляники есть фраза - "Ничего себе! Такой человек к нам приехал, а мы даже не в мундирах!" И она у Гоголя написана буквально - они в рубашках, в пиджаках, а не в мундирах. А у нас фраза сразу приобретает комический характер", - отмечает Варвара Насонова, исполнительница роли Анны Андреевны.

Работу над спектаклем начали еще в прошлом сезоне. Как и всегда - долго и вдумчиво читали и разбирали пьесу. И название тоже родилось в процессе. Не "Ревизор", а "Лабардан-с!". У Гоголя - это рыба, которой восхищается Хлестаков. Особым способом приготовленная царица северных морей - треска. В театре же "лабардан-с" наполнили уже своими смыслами.

"Эта фраза - хулиганство. Мы забываем, что Николай Васильевич Гоголь прожил всего 42 года, и мы забываем, что "Ревизор" написан в 24 года. Это вот фантазия, сочинение, где, как мне кажется, очень много абсурдного, смешного, драматического", - продолжает Женовач.

Но несмотря на то, что на сцене страсти бушуют нешуточные страсти и в буквальном смысле во все стороны летят брызги, создатели спектакля обещают - зритель это как раз тот человек, который обязательно выйдет сухим из воды.

Юлия Богоманшина, Михаил Жучков, Александр Шерстюк, "ТВ Центр"

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