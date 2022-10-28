Норвегия расширила санкции против России

Под новые рестрикции попали физические лица и организации

Власти Норвегии ввели новый пакет санкций — в отношении 30 российских чиновников и семи организаций. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказали в пресс-службе норвежского правительства.

Под действие ограничительных мер попали, в частности, организаторы референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), Херсонской и Запорожской областях, по результатам которых новые регионы вошли в состав Российской Федерации.

Как заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт, Осло поддерживает Евросоюз в отношении санкций против России, чтобы сохранить давление на правительство страны и его сторонников, сообщает ТАСС.

При этом ранее глава норвежского правительства Йонас Гар Стёре заявил, что в столь непростой геополитической ситуации необходимо прямое общение, поэтому изолироваться от России нельзя. Отсутствие диалога ослабляет возможность достижения мирного урегулирования по Украине, отмечал политик.

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