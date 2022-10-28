Медведев предложил Киеву способ решения проблем с энергоснабжением

Покупка электроэнергии в Словакии только приведет к дальнейшему росту цен

Закупки электроэнергии украинскими властями у других стран не помогут восстановить энергоснабжение, "путь к стабильности" иной. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик написал в своем Telegram-канале, что Киеву необходимо признать правомерность требований России в рамках спецоперации и ее результаты, отраженные в нашей конституции — "тогда со светом наладится".

Медведев отметил, что покупка киевским режимом электроэнергии в Словакии приведет лишь к дальнейшему росту цен на энергоносители как для европейцев, так и для украинцев, но не даст желанной стабильности в работе энергосистемы Украины.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз предоставит Украине 1 млрд евро и технику для срочного восстановления энергоснабжения. Политик заявила, что Россия наносит удары по гражданской инфраструктуре, в особенности энергетической, поэтому "мы работаем с Украиной, чтобы восстановить ее инфраструктуру".

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