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Контрактник на КамАЗе наехал на колонну срочников в Архангельской области

13:45
  • пятница
  • 28 октября 2022

Погибли два человека

В Архангельской области военный на "КамАЗе" наехал на колонну срочников.

Инцидент произошел накануне в Плесецком районе, пишет газета "Известия".  Двое из 20 военнослужащих погибли – один скончался на месте, другой умер в госпитале. Пострадали 11 человек, их доставили в медицинские учреждения с различными травмами.

Управлявший грузовиком военный проходил службу по контракту.

Что послужило причиной трагедии, неизвестно. В случившемся разбираются военные следователи. В Минобороны пока никак не прокомментировали произошедшее.

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