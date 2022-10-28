Витас раскрыл детали конфликта, после которого попал под следствие

В отношении певца завели уголовное дело

Конфликт в московском караоке-баре, закончившийся уголовным делом против певца Витаса, вспыхнул из-за действий одного из посетителей Султана Джандигова, который в результате стал пострадавшим. Об этом рассказал артист, комментируя инцидент.

По утверждению Витаса, Джандигов потребовал от спутниц певца исполнить заказанную им песню, заявив, что "оплатил заведение". После диалога конфликт казался исчерпанным, мужчина узнал певца, сфотографировался с ним и вернулся за свой столик, рассказал артист.

Однако через некоторое время Джандигов, по словам Витаса, начал нелестно отзываться о прическе исполнителя, а также предложил ему "выйти и разобраться по-мужски". Певец ответил отказом, а затем "конфликт перешел в стадию, где я почувствовал, что он может меня ударить, и я применил перцовый баллончик".

Витас подчеркнул, что не имел намерений причинить мужчине вред, однако "опасался, что он меня ударит", пишет Lisa.ru.

27 октября стало известно, что в отношении певца Витаса (настоящее имя — Виталий Грачев) завели уголовное дело после нападения на чиновника Минтруда в московском караоке-баре. Расследование ведется по статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". У пострадавшего, по словам источников, ожог роговицы и конъюнктивы обоих глаз первой степени.

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