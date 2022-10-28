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ВС России отразили атаку ВСУ на южно-донецком направлении

14:24
  • пятница
  • 28 октября 2022

ПВО сбила украинский вертолет Ми-8

Министерство обороны сообщило в ходе брифинга в пятницу, что Вооруженные силы отразили атаки ВСУ в направлении Берестового Харьковской области, уничтожено более 150 украинских военных. Кроме того, обита атака на южно-донецком направлении.

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Российские артиллеристы и авиация уничтожили свыше 180 украинских военнослужащих на николаево-криворожском направлении за сутки. Также стало известно, что ВСУ потеряли больше 50 военнослужащих в ходе попытки наступления на краснолиманском направлении.

Кроме того, сообщается, что ПВО России сбила украинский вертолет Ми-8, шесть снарядов РСЗО HIMARS и "Ураган" и перехватила три БЛА.

Авиация, ракетчики и артиллеристы поразили шесть пунктов управления ВСУ.

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