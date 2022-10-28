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Путин заявил о стремлении Москвы к стабилизации отношений между Баку и Ереваном

14:12
  • пятница
  • 28 октября 2022

Россия делает для этого все возможное

Москва нацелена на достижение комплексной и всеобъемлющей стабилизации отношений между Баку и Ереваном. Такое заявление сделал в пятницу, 28 октября, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита ОДКБ, созванного по инициативе Армении.
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Российский лидер подчеркнул, что Москва предпринимает все возможные усилия для урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

Добиться этого, по словам Путина, можно за счет последовательного выполнения договоренностей по делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, а также решения гуманитарных вопросов.

Россия заинтересована в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом, цитирует российского лидера РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Москва направила заинтересованным сторонам предложения для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Россия нацелена на результат и не занимается "специальной рекламной деятельностью", подчеркнула Захарова.

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