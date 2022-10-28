Путин назвал единственный путь к миру между Арменией и Азербайджаном

Москва делает все возможное ради стабильности в регионе

Мир между Арменией и Азербайджаном может быть достигнут только при неукоснительном соблюдении сторонами совместных заявлений.

Об этом в пятницу, 28 октября, заявил президент России Владимир Путин в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Глава государства принял в ней участие по видеосвязи.

"Именно за счет последовательного выполнения этих договоренностей на путях делимитации армяно-азербайджанской границы, разблокирования транспортных коммуникаций, решения гуманитарных вопросов можно добиться устойчивой нормализации отношений Армении с Азербайджаном", - сообщил Путин.

Москва делает все возможное для комплексного урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном. Путин напомнил, что Россия, Азербайджан и Армения в недавнем прошлом входили в состав одного государства.

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