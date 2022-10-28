Путин напомнил Армении и Азербайджану об общем прошлом

Этим объясняется интерес России к урегулированию ситуации в регионе

И Азербайджан, и Армения, и Россия в недавнем прошлом являлись частями одного государства. Об этом напомнил в пятницу, 28 октября, президент России Владимир Путин в ходе онлайн-саммита ОДКБ, созванного по инициативе Армении.

Российский лидер отметил, что "всем понятно, для всех очевидно", что все три страны прежде входили в единое государство, имея в виду СССР.

Хотя в настоящее время в Армении и Азербайджане "достаточно сложное положение", Россия заинтересована в стабилизации отношений между Баку и Ереваном.

Путин напомнил, что Москва сохраняет огромное количество связей с обеими странами, "не учитывать это просто невозможно", сообщает РИА Новости.

Российский лидер ранее подчеркнул, что Москва предпринимает все возможные усилия для урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном, поскольку Россия нацелена на достижение комплексной и всеобъемлющей стабилизации отношений между Баку и Ереваном.

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