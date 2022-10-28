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На "Игры дружбы" в Россию приедут спортсмены из 23 стран

14:57
  • пятница
  • 28 октября 2022

После начала спецоперации России запретили участвовать в международных соревнованиях

Второй этап международных соревнований по водным видам спорта "Игры дружбы" пройдет с 10 по 25 ноября в Казани. На соревнования приедут 800 атлетов из 23 стран мира. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
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Замглавы кабмина напомнил, что по поручению президента России Владимира Путина российские власти сохраняют уровень соревновательной активности атлетов. Для этого были разработаны новые форматы состязаний по различным видам спорта с участием представителей дружественных стран.

На "Играх дружбы" в Казани планируется разыграть свыше 100 комплектов наград по водным видам спорта. Первый этап состязаний прошел успешно, он объединил более 1 тыс. спортсменов из разных стран, напомнил Чернышенко.

Вице-премьер отметил, что "Игры дружбы" призваны объединять спортсменов, они подчеркивают нашу приверженность принципам честного спорта, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель министра спорта России Одес Байсултанов заявил, что международным спортивным федерациям нужно отказаться от политики двойных стандартов, поскольку "спорт должен быть вне политики, и время покажет, кто еще осмелится следовать букве международного спортивного права".

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