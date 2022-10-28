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Бочкарев: уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет

14:51
  • пятница
  • 28 октября 2022

В прошлом году в столице был введен рекордный объем жилья

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что уровень обеспеченности жильем в столице ежегодно растет .

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"К настоящему времени общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Москвы, составляет 22,3 квадратных метра. Этот показатель в столице постоянно растет, что стало возможным благодаря высоким темпам строительства", - отметил заммэра.

По его словам, последние десять лет отмечается положительная динамика по годовому объему вводимого жилья на территории столицы.

"Например, в 2021 году в городе Москве введен рекордный объем жилья - 7,81 млн квадратных метров. А уже с начала этого года построено и введено в эксплуатацию более 4,9 миллиона квадратных метров", - уточнил Бочкарев.

Показатель обеспеченности жилья рассчитывается как отношение всего жилищного фонда к численности постоянного населения по состоянию на конец года. 

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