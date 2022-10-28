Ракова: 10 тысяч родных мобилизованных уже получили единовременную соцпомощь

Работа ведется в проактивном порядке

На текущий момент за единовременной социальной помощью в Москве обратились порядка 12 тысяч родственников мобилизованных. Об этом в пятницу сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, около десяти тысяч выплат уже перечислены, оставшиеся две тысячи запросов находятся в работе. Столичные власти активно работают по поддержке семей мобилизованных, в том числе в проактивном порядке, отметила заммэра.

"Мы знаем, что у нас около пяти тысяч семей мобилизованных, у которых есть дети, - это около 7 тысяч детей. Мы в проактивном порядке без их заявлений назначили такие меры поддержки, как бесплатное двухразовое горячее питание в школе, бесплатную продленку, освобождение от оплаты детского сада", - сообщила Анастасия Ракова.

Также в городе работают и с пожилыми членами семей мобилизованных. "Мы выясняем, какие вопросы, какие проблемы, какие сложности есть, и пытаемся индивидуально решить. Много запросов на психологическую помощь, юридические консультации, на санаторно-курортное лечение, на оказание помощи в медицинских вопросах и реабилитации", - приводит АГН "Москва" слова заместителя мэра.

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