Актера Артура Смольянинова оштрафовали за дискредитацию ВС России

Административное дело возбудили по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП

Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал актера Артура Смольянинова на 30 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказали в пресс-службе суда.

Смольянинову вменялось совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 Кодекса об административных правонарушениях ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации").

Поводом для начала разбирательства стало интервью актера, в котором он допустил высказывания, дискредитирующие российскую армию.

Суд постановил назначить Смольянинову административное наказание в виде штрафа, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что административное дело о дискредитации Вооруженных сил России было заведено на актрису Кристину Асмус. Однако производство по делу было прекращено в связи с отсутствием состава преступления и многочисленными нарушениями со стороны органов дознания.

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