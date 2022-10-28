ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В двух новых российских регионах не будет осеннего призыва в армию

15:38
  • пятница
  • 28 октября 2022

В России осенний призыв начнется 1 ноября

В Донецкой Народной Республике и в Херсонской области не будет проводиться осенний призыв в ряды Вооруженных сил России. Об этом в пятницу, 27 октября, рассказали власти российских регионов.

В Совфеде объяснили, можно ли призывать иноагентов в рамках мобилизации
В России разрешат призывать граждан с судимостью за тяжкие преступления

Как отметил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, согласно закону "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Донецкой Народной Республики" призыв граждан России, проживающих в ДНР, будет проводиться в порядке, установленном федеральными законами, начиная с 2023 года.

В пресс-службе врио главы Херсонской области также рассказали, что призыв в армию в регионе в 2022 году проводиться не будет, сообщает ТАСС.

Очередной осенний призыв начнется в России на месяц позже запланированного 1 октября — 1 ноября. В Генштабе заверили, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Призывники
Призывники
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.