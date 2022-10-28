В двух новых российских регионах не будет осеннего призыва в армию

В России осенний призыв начнется 1 ноября

В Донецкой Народной Республике и в Херсонской области не будет проводиться осенний призыв в ряды Вооруженных сил России. Об этом в пятницу, 27 октября, рассказали власти российских регионов.

Как отметил председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидевка, согласно закону "О принятии в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образовании в составе Российской Федерации нового субъекта — Донецкой Народной Республики" призыв граждан России, проживающих в ДНР, будет проводиться в порядке, установленном федеральными законами, начиная с 2023 года.

В пресс-службе врио главы Херсонской области также рассказали, что призыв в армию в регионе в 2022 году проводиться не будет, сообщает ТАСС.

Очередной осенний призыв начнется в России на месяц позже запланированного 1 октября — 1 ноября. В Генштабе заверили, что граждане, призванные на военную службу, к участию в специальной военной операции на Украине привлекаться не будут, а все военнослужащие по призыву, срок службы которых истек, будут уволены и своевременно направлены к местам проживания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"