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Bloomberg: Европа не покроет дефицит газа поставками из США

15:28
  • пятница
  • 28 октября 2022

Следующей зимой ситуация только ухудшится

Полностью заменить российский газ поставками СПГ из США Европа не сможет. Дефицит особенно сильно проявится следующей зимой, уверены аналитики агентства Bloomberg.

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По данным агентства, сейчас американский газ составляет 40% импорта СПГ странами Европы. Планируется, что поставки из США вырастут на 9 миллиардов кубометров в апреле-сентябре 2023 года. Однако и этого не хватит, чтобы покрыть потери ЕС от прекращения импорта российского газа - это 20 миллиардов кубометров голубого топлива.

Отмечается, что в этом году Россия успела поставить значительные объемы газа, сокращение импорта началось лишь в конце лета. Так что дефицит поставок станет более очевидным следующей зимой. Даже если импорт из США сохранится в прежнем объеме, Европе удастся заполнить газовые хранилища к отопительному сезону 2023-2024 годов лишь на 70%.

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