Bloomberg: Европа не покроет дефицит газа поставками из США

Следующей зимой ситуация только ухудшится

Полностью заменить российский газ поставками СПГ из США Европа не сможет. Дефицит особенно сильно проявится следующей зимой, уверены аналитики агентства Bloomberg.

По данным агентства, сейчас американский газ составляет 40% импорта СПГ странами Европы. Планируется, что поставки из США вырастут на 9 миллиардов кубометров в апреле-сентябре 2023 года. Однако и этого не хватит, чтобы покрыть потери ЕС от прекращения импорта российского газа - это 20 миллиардов кубометров голубого топлива.

Отмечается, что в этом году Россия успела поставить значительные объемы газа, сокращение импорта началось лишь в конце лета. Так что дефицит поставок станет более очевидным следующей зимой. Даже если импорт из США сохранится в прежнем объеме, Европе удастся заполнить газовые хранилища к отопительному сезону 2023-2024 годов лишь на 70%.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"