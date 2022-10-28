В ЕС допустили поражение Украины в конфликте с Россией

Об этом рассказали власти Польши

Лидеры некоторых государств — членов Евросоюза допускают завершение конфликта проигрышем Украины. Об этом в пятницу, 28 октября, рассказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

По словам главы польского правительства, у него "сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы все было по-старому", они не исключают варианта, при котором "конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины".

Моравецкий заявил в интервью Rzeczpospolita, что не хотел бы называть имена коллег по ЕС, которые так считают, однако "тенденция заметна".

При этом политик выступил с критикой в адрес Германии, которая "как самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортеров оружия в мире могла бы сделать гораздо больше для защиты ценностей Европы".

Ранее президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что все поставленные цели и задачи спецоперации на Украине будут выполнены.

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