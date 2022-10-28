"Открытость России миру": что думает Запад о речи Путина на "Валдае"

По мнению СМИ, Путин использовал более примирительный тон, чем в предыдущие месяцы

Политики, эксперты, зарубежные средства массовой информации продолжают анализировать и комментировать речь Владимира Путина, которую он произнес накануне перед участниками Международного дискуссионного клуба " Валдай". В ней, напомним, президент России дал всестороннюю оценку нынешнему мировому порядку и призвал начать равноправный разговор об общем будущем. Что в речи российского лидера привлекло наибольшее внимание иностранных наблюдателей?

"Мировоззренческая, глубокая и прикладная" - эту речь российского президента, считают эксперты, можно поставить в один ряд с выступлением Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007-м. Тогда глава государства констатировал проблемы однополярного мира. А теперь предложил пути их решения. Понятную, чёткую и ясную модель будущего.

"В каком-то смысле, на мой взгляд, российский президент обрисовал свой взгляд на мир в этой не простой, как он отметил, в трагической ситуации", - пояснил Андрей Быстрицкий, председатель Совета Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай".

Единственный выход из которой - миропорядок, основанный на справедливости и взаимном уважении. Именно такой и предлагает строить Россия.

"Он выступил с речью, в которой вновь подчеркнул, что категорически против гегемониальных амбиций США, против американского доминирования. Он выступает за мир, в котором есть различные полюса, и они участвуют в разработке международных правил. Повторюсь, Путин будет и дальше непреклонно придерживаться своего курса и своих взглядов", - заявил Кристоф Ваннер, корреспондент издания Welt.

За выступлением российского президента внимательно следили во всём мире. По другую сторону Атлантики – в Белом доме - правда, ничего нового для себя не услышали. Точнее сказать, не захотели признавать неудобную правду.

Немецкий Spigel выходит с кричащей обложкой "Путинская игра с бомбой". А Джо Байдену журналисты задают прямой вопрос.

- Верите ли вы, что Путин не хочет применить ядерное оружие?":

- Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом?

"В ядерном ударе для России нет ни военного, ни политического смысла" - однозначно заявляет Владимир Путин. Подчёркивая - нам хорошо известно и о том, зачем Западу эта "возня вокруг ядерных угроз" и о планах Киевского режима, приводит слова президента британская Guardian:

"В своём выступлении Путин ещё раз заявил, что России известно об инциденте с подготовкой так называемой "грязной бомбы" и что Россия знает, где вообще её готовят".

К "фирменным" президентским формулировкам тоже традиционно пристальное внимание. Следили не только за тем что, но и как говорил Путин. "Из его выступления я вынес то, что он не в таком отчаянии, как нам хотелось бы думать, учитывая наши проблемы: надвигающиеся в США выборы, экономический кризис, надвигающиеся сложности с энергетикой в Европе", - отметил Дуглас Ланден, бывший глава отдела ЦРУ по борьбе с терроризмом.

Переводчикам пришлось подыскивать правильные идиомы. "Зачем нужно было тащиться этой бабушке на Тайвань" - имея в виду визит Ненси Пелоси. В китайском МИДе после этих слов Путина еще раз выразили свою признательность России. "Цап-Царап" - это уже про удерживаемые на Западе российские резервы. Наконец, "девушка немножко не в себе" - ёмкая характеристика Лиз Трасс, проработавшей на посту британского премьера лишь 44 дня, но успев при этом поставить мир на грань ядерного конфликта.

Согласных, судя по комментариям, читателей западных СМИ, становится всё больше. Российского президента, несомненно, услышали и поняли правильно.

"В своём выступлении на форуме по международным отношениям, в котором Путин, кажется, использовал более примирительный тон, чем в предыдущие месяцы, российский президент повторил свои частые слова, что Запад стремится доминировать в мире. Но закончил Путин призывом к взаимному уважению, а не угрозами", - пишут западные СМИ.

"Самое главное, мне кажется - президент декларировал открытость России миру. Несмотря на попытки указать на то, что Россия находится в изолированной ситуации, пытается наоборот отстраниться. Россия готова к партнёрству", - заявила Наталия Цайзер, председатель правления, Союз "Африканская деловая инициатива".

Но исключительно на условиях взаимной выгоды и полного уважения. Ведь старые колониальные подходы, которыми Запад руководствовался столетиями, в новом мире уже не работают.

Матвей Шестаков, Александра Панина, "ТВ Центр".

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